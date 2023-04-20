Гражданин Украины пытался незаконно ввезти в Россию 40 тысяч евро

В аэропорту Шереметьево таможенники задержали украинца, который пытался ввезти в Россию 40 тысяч евро. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы РФ.
По информации ведомства, задержанный прилетел из Турции и попробовал пройти через «зеленый коридор» с большой суммой иностранной валюты, которая не была задекларирована. Его остановили сотрудники таможни.
Мужчина вез более 25 тысяч евро и около 15 тысяч долларов — это более 2,3 миллиона рублей. Наличные средства у подозреваемого изъяли, вернув под расписку 10 тысяч долларов, которые разрешены для перевозки.
СК возбудил уголовное дело по факту случившегося. Мужчине может грозить до двух лет тюремного заключения по статье о контрабанде.
Ранее в Алтайском крае возбудили уголовное дело о контрабанде леса за границу. Местный житель нелегально перевозил пиломатериалы.