Президент РФ Владимир Путин дал бывшему советнику МИД Сербии Кршлянину российское гражданство

Президент РФ Владимир Путин предоставил бывшему советнику МИД Сербии Владимиру Кршлянину российское гражданство.
Указ подписан и опубликован сегодня, 20 апреля. В указе постановлено о принятии в гражданство Кршлянина Владимира, родвишегося 3 февраля 1960 года в Сербии.
Кршлянин — сербский политик, дипломат, один из основоположников сербской независимой политики конца 20 – начала 21 века. Он является председателем Движения за Сербию.
Ранее российский хоккеист казахского клуба «Барыс» Дмитрий Гурков отказался от гражданства России. На такие крайние меры спортсмен пошел из-за законодательства Казахстана, в котором запрещено иметь двойное гражданство.