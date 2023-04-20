Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Президент РФ Владимир Путин дал бывшему советнику МИД Сербии Кршлянину российское гражданство

Общество
Президент РФ Владимир Путин дал бывшему советнику МИД Сербии Кршлянину российское гражданство

Президент РФ Владимир Путин предоставил бывшему советнику МИД Сербии Владимиру Кршлянину российское гражданство.

Указ подписан и опубликован сегодня, 20 апреля. В указе постановлено о принятии в гражданство Кршлянина Владимира, родвишегося 3 февраля 1960 года в Сербии.

Кршлянин — сербский политик, дипломат, один из основоположников сербской независимой политики конца 20 – начала 21 века. Он является председателем Движения за Сербию.

Ранее российский хоккеист казахского клуба «Барыс» Дмитрий Гурков отказался от гражданства России. На такие крайние меры спортсмен пошел из-за законодательства Казахстана, в котором запрещено иметь двойное гражданство.
владимир путин Владимир Кршлянин гражданство гражданство рф
Военкоры ФАН