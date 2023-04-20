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Статуэтка, которую проверяли взрывотехники в отделении СДЭК, была отправлена военкору Исаеву

Происшествия
Статуэтка, которую проверяли взрывотехники в отделении СДЭК, была отправлена военкору Исаеву

Посылка с подозрительной статуэткой, для осмотра которой были вызваны саперы, предназначалась военному корреспонденту Константину Исаеву.

Об этом сообщили авторы Telegram-канала «112». Посылку доставили в пункт выдачи транспортной компании СДЭК на Стартовой улице.

Силовики оцепили отделение и исследовали фигурку. Ни саперы, ни служебная собака не обнаружили взрывчатых веществ, пишут авторы канала.

Рассылка статуэток началась после теракта в петербургском кафе, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Издание Infox.ru сообщало, что в России планируют ужесточить наказание за терроризм после убийства журналиста.
статуэтка с взрывчаткой посылка военкор
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