Статуэтка, которую проверяли взрывотехники в отделении СДЭК, была отправлена военкору Исаеву

Посылка с подозрительной статуэткой, для осмотра которой были вызваны саперы, предназначалась военному корреспонденту Константину Исаеву.
Об этом сообщили авторы Telegram-канала «112». Посылку доставили в пункт выдачи транспортной компании СДЭК на Стартовой улице.
Силовики оцепили отделение и исследовали фигурку. Ни саперы, ни служебная собака не обнаружили взрывчатых веществ, пишут авторы канала.
Рассылка статуэток началась после теракта в петербургском кафе, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Издание Infox.ru сообщало, что в России планируют ужесточить наказание за терроризм после убийства журналиста.