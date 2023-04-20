Актер Андрей Соколов рассказал о причинах своей нелюбви к фильму «Маленькая Вера»

Актер и режиссер Андрей Соколов признался, почему невзлюбил фильм «Маленькая Вера». Об этом сообщают «Аргументы и Факты».
Соколов отмечает, что в прошлом ему приходилось нервничать каждый раз, когда слышал восторженные отклики только про «Маленькую Веру». Дело в том, что «на боевом счету» актера было уже порядка 50 кинолент. Однако телезрители продолжали восхвалять только тот фильм.
«Я очень хотел перебить ей хребет, этой «Маленькой Вере"», — делится Соколов.
Спустя некоторое время режиссер все же смог переправить все «лавры» с этой киноленты на другие. Он снялся в таких проектах как сериал «Адвокат», «Охота на асфальте», «Последние бронепоезд». Тогда Соколов выдохнул – отпустило.
«Мне, по счастью, удалось идти по жизни вместе со своим зрителем, они все плюс-минус моего возраста и эту картину помнят, естественно. Это по-прежнему моя визитная карточка», — дополнил режиссер.
Ранее Андрей Соколов рассказал, как решился на интимную сцену в «Маленькой Вере».