Актер Андрей Соколов рассказал о причинах своей нелюбви к фильму «Маленькая Вера»

Соколов отмечает, что в прошлом ему приходилось нервничать каждый раз, когда слышал восторженные отклики только про «Маленькую Веру». Дело в том, что «на боевом счету» актера было уже порядка 50 кинолент. Однако телезрители продолжали восхвалять только тот фильм.