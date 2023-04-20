Более 200 новейших беспилотников переданы иранской армии

Тегеран придает большое значение развитию данного вида оружия.
Свыше двух сотен дронов поступили в войска Исламской Республики Иран. Речь идет о таких аппаратах, как Ababil-4, Ababil-5, Arash, Karrar jet, Shahrivar 10th, Akhgar, Homa, а также о беспилотниках морского базирования и вертикального взлета.
Новые БПЛА, все из которых являются малозаметными, предназначены для выполнения широкого круга задач, включая разведку, нанесение ракетных ударов, воздушный бой, патрулирование, барражирование, противорадиолокационные операции, воздушный перехват и действия против подвижных целей.
Двигательные, навигационные и управляющие системы новых беспилотников модифицированы по сравнению с предшественниками. Дроны оснащены ракетами класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность», «умными» бомбами и системами радиоэлектронной борьбы. Также их непросто засечь радарами.
Ожидается, что новые беспилотные летательные аппараты повысят возможности армии в области разведки и мониторинга вдоль границы, а также увеличат боевую мощь подразделений за счет воздействия на удаленные цели. Ранее заявлялось о создании пяти специальных воинских частей, специализирующихся на применении данного типа оружия.
Некоторые из переданных аппаратов были продемонстрированы в ходе парада в честь Дня армии. Публике, помимо прочего, были показаны новейшие БПЛА Mohajer-6 и Kaman 22, последний из которых может действовать на расстояниях до 3000 километров от места запуска.