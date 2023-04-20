Более 200 новейших беспилотников переданы иранской армии

Некоторые из переданных аппаратов были продемонстрированы в ходе парада в честь Дня армии. Публике, помимо прочего, были показаны новейшие БПЛА Mohajer-6 и Kaman 22, последний из которых может действовать на расстояниях до 3000 километров от места запуска.