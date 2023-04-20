Сильная, упорная, талантливая: лыжница Елена Вяльбе отмечает 55-летие

В 1987 году на чемпионате Италии Елена Вяльбе взяла свою первую золотую медаль. Два года спустя, на Чемпионате мира в Лахти были собраны профессиональные лыжники со всего мира. Команду лыжниц возглавили олимпийские чемпионки, в частности, Раиса Сметанина и Тамара Тихонова. Но ни одна из них не смогла противостоять Вяльбе в гонках на 10 и 30 км свободным стилем. За успехи в спортивной карьере Елену Вяльбе называли «магаданским самородком».