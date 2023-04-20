Сильная, упорная, талантливая: лыжница Елена Вяльбе отмечает 55-летие

20-го апреля 55 лет исполнилось российской лыжнице, чемпионке, президенту Федерации лыжных гонок РФ Елене Вяльбе. Спортсменка обладает сильным характером, способностью к максимальной самоотдаче и природным упорством. Именно эти качества и помогли ей достичь высот в спортивной карьере. ФАН рассказывает, как складывалась жизнь Елены Вяльбе с момента рождения.
Елена родилась в Магадане и с ранних лет проявляла интерес к лыжникам, которых видела тренирующихся зимой. Впервые девочка сама встала на лыжи, когда научилась ходить, а с 8 лет начала заниматься спортом профессионально.
Елена продемонстрировала свои способности довольно быстро и уже через 3 года тренер Виктор Ткаченко взял ее в сборную команду Магаданской области по лыжным гонкам. Вместе с наставником Елена смогла попасть в основной состав взрослой сборной команды СССР.
Первый успех пришел к лыжнице на чемпионате Центрального совета ДСО «Труд». Тогда она заняла второе место, обыграв соперниц, которые были значительно старше и опытнее ее самой. В 14 лет Елена Вяльбе была удостоена звания Мастера спорта.
В 1987 году на чемпионате Италии Елена Вяльбе взяла свою первую золотую медаль. Два года спустя, на Чемпионате мира в Лахти были собраны профессиональные лыжники со всего мира. Команду лыжниц возглавили олимпийские чемпионки, в частности, Раиса Сметанина и Тамара Тихонова. Но ни одна из них не смогла противостоять Вяльбе в гонках на 10 и 30 км свободным стилем. За успехи в спортивной карьере Елену Вяльбе называли «магаданским самородком».
На жизненном пути Елены были и поражения. К примеру, на Олимпиаде в Альбервилле лыжница четыре раза брала бронзовые медали несмотря на то, что многие ждали от нее исключительно золотых.
Вершиной ее карьеры стал 1997 год. Тогда она выиграла все золотые награды чемпионата мира: пять из пяти возможных. Это было невероятное событие.
С 2010 года Вяльбе назначена президентом Федерации лыжных гонок РФ. Вся жизнь Елены Вяльбе связана со спортом и по сей день.
Ранее Елена Вяльбе заявила, что иностранцы еще будут просить прощения у России.