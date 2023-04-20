Столтенберг: НАТО на саммите в июле обсудит гарантии безопасности для Украины

Страны-участницы НАТО на саммите в Вильнюсе, который запланирован на июль, намерены обсудить гарантии безопасности для Украины. Об этом сообщил генсек военного блока Йенс Столтенберг.
Генеральный секретарь НАТО уточнил, что гарантии безопасности для Украины будут приоритетной темой повестки будущего саммита Альянса. Так он сказал на пресс-конференции в ходе своего визита на Украину.
«Однако сейчас главной целью НАТО должно быть обеспечение того, чтобы Украина победила, поскольку это единственный путь к тому, чтобы вести осмысленную дискуссию о будущем членстве Украины», — подчеркнул Столтенберг.
В четверг, 20 апреля, Столтенберг приехал с официальным визитом в Киев. Это его первая поездка на Украину с начала российской спецоперации.