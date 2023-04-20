Пригожин обратился к генпрокурору Краснову после «расследования» Gulagu. net о ЧВК «Вагнер»

По словам бизнесмена, два человека из колонии проникли в ряды ЧВК «Вагнер» и дали интервью вражескому ресурсу Gulagu. net. В материале содержится сплошная «параноидальная чушь», поскольку ни одно из утверждений не соответствует действительности. Эти люди сначала извиняются, а потом вновь фальсифицируют свои показания. В связи с этим было принято несколько решений для урегулирования сложившейся ситуации.