Пригожин обратился к генпрокурору Краснову после «расследования» Gulagu. net о ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову после публикации недостоверного «расследования» ресурса Gulagu. net о «вагнеровцах».
По словам бизнесмена, два человека из колонии проникли в ряды ЧВК «Вагнер» и дали интервью вражескому ресурсу Gulagu. net. В материале содержится сплошная «параноидальная чушь», поскольку ни одно из утверждений не соответствует действительности. Эти люди сначала извиняются, а потом вновь фальсифицируют свои показания. В связи с этим было принято несколько решений для урегулирования сложившейся ситуации.
«Первое: «Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов» подала заявление на возбуждение уголовных дел по ст. 207.3 УК РФ в отношении Улдарова Азамата Сераклиевича и Савичева Алексея Владимировича», — говорится в заявлении Пригожина, опубликованном пресс-службой компании «Конкорд».
Во-вторых, «Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов» подала заявление против основателя Gulagu. net Владимира Осечкина✱ (признан иноагентом в РФ) за шантаж.
Плюс ко всему заявление на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова было подано в отношении определенной группы лиц, в число которой могут входить сотрудники ФСИН, причастной к сбору компрометирующей информации с целью ее дальнейшего использования для давления на других граждан.
«Особое опасение вызывает не просто пьяный базар оскорбительного толка, с которым мы сейчас столкнулись, а то, что, используя компромат, иностранные граждане могут понуждать эти лица совершать противоправные действия, включая убийства, террористические акты и другие тяжкие преступления», — подчеркнул основатель ЧВК «Вагнер».
Пригожин объяснил, что Улдаров и Савичев во время отбывания наказания в своих колониях были «опущены». Однако они скрывали этот факт, что не соответствует тюремным понятиям. Осечкин же использовал полученные материалы для дискредитации ЧВК «Вагнер».
«Мы считаем своим долгом пресечь такие возможности, так как с Осечкиным явно сотрудничали либо представители криминального сообщества, либо сотрудники ФСИН, либо и те и другие», — заключил бизнесмен.
Осечкин ранее шантажировал бывшего бойца ЧВК «Вагнер» Савичева, требуя на видео рассказать дискредитирующую информацию о «музыкантах». Теперь Савичев опасается, что основатель Gulagu. net выложит в интернет видеозапись с его участием из исправительной колонии «Белый лебедь».
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами