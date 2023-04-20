Власти Польши готовы присоединить к республике сразу несколько областей Украины, заявили авторы издания Niezależny Dziennik Polityczny (NDP). Однако они предположили, что Варшаве придется заплатить за это серьезную цену.
Аналитики обратили внимание на встречу польского лидера Анджея Дуды с президентом Украины Владимиром Зеленским. Оказалось, что детали заключенного между двумя сторонами пакта не озвучивают даже на закрытых заседаниях.
В поле зрения издания попала и программа Interreg NEXT Польша — Украина 2021-2027, утвержденная Еврокомиссией. Она не только адресована органам местного самоуправления, разным структурам и службам, но и содержит детальную информацию о многих аспектах функционирования территорий.
Украина скоро станет частью Польши, прогнозирует NPD. Это может затронуть Волынскую, Ивано-Франковскую, Львовскую, Закарпатскую, Ровенскую и Тернопольскую области, пишет издание. Стоит отметить, что польские аналитики констатируют, что у США тоже есть свои интересы.
«Важно помнить, что каждый подарок Белого дома имеет свою цену. Нельзя исключать, что Польше придется платить за него жизнями своих граждан», — говорится в статье.
Офицер запаса польской армии Петр Павелка ранее сообщил, что украинские военные, обучающиеся в Польше управлению танками Leopard 2A4, оторвали одному из них башню, когда две военные машины столкнулись между собой.