Правительство Соединенных Штатов не сможет исполнить свои обязательства в рамках государственного долга и спровоцирует дефолт в стране с вероятностью до 35 процентов. Об этом говорят результаты опроса, проведенного агентством JPMorgan.
В исследовании приняли участие около 2600 человек, включая посетителей и виртуальных участников Весеннего совещания Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка. При этом многие из них уверены, что в скором времени американскую экономику ждет крах.
Как стало известно, респонденты считают «неработоспособными» предложения о чеканке платиновой монеты номиналом в 1 триллион долларов и организацию петиций об увольнениях. Более того, у людей вызывают сомнения решения исполнительной власти в рамках 14-й поправки к Конституции США.
Меж тем стало известно, что среди всех европейских государств Великобритания больше всех пострадала от антироссийских санкций. Даже сейчас инфляция в королевстве продолжает стремительно повышаться.