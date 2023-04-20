Юный житель Воронежской области погиб по вине пьяного водителя

По версии следствия, задержанный 31-летний житель Бутурлиновского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взялся на своей машине подвезти от школы до дома 14-летнего мальчика. По пути у автомобильного моста на улице Чибисова в селе Шестаково он не справился с управлением автомобиля, сообщает «Обозреватель.Врн».