Юный житель Воронежской области погиб по вине пьяного водителя

Сотрудники ГУ СК России по Воронежской области расследуют смертельное ДТП в Бобровском районе.
По версии следствия, задержанный 31-летний житель Бутурлиновского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взялся на своей машине подвезти от школы до дома 14-летнего мальчика. По пути у автомобильного моста на улице Чибисова в селе Шестаково он не справился с управлением автомобиля, сообщает «Обозреватель.Врн».
В итоге машина свалилась в кювет и перевернулась. Сидевший на переднем сидении в автомобиле школьник получил тяжелые травмы и скончался прямо на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Решается вопрос об избрании в отношении водителя меры пресечения в виде заключения под стражу.