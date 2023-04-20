Певец Динар Рахматуллин найден мертвым в музыкальной студии

Тело музыканта обнаружили в студии звукозаписи. Родственники Рахматуллина подтвердили его смерть и заявили, что не хотят озвучивать причину смерти. Семья певца призвала отнестись с пониманием к их позиции. У пользователей соцсетей появились несколько версий гибели артиста: суицид и проблемы с сердцем.