Певец Динар Рахматуллин найден мертвым в музыкальной студии

33-летний певец Динар Рахматуллин скончался в Татарстане на 34-м году жизни. Об этом cообщает StarHit.
«В пятницу будем провожать в последний путь. Всем, кто любит и уважает его творчество, добра! И спасибо», — семья поблагодарила фанатов артиста.
Тело музыканта обнаружили в студии звукозаписи. Родственники Рахматуллина подтвердили его смерть и заявили, что не хотят озвучивать причину смерти. Семья певца призвала отнестись с пониманием к их позиции. У пользователей соцсетей появились несколько версий гибели артиста: суицид и проблемы с сердцем.
Динар Рахматуллин известен по композиции «Мама», которая долгое время возглавляла многие хит-парады. Кроме того, поклонники артиста знают его по таким песням, как «Снова день, снова ночь», «Дорога».
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