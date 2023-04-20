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Bloomberg: США и другие союзники Украины рассматривают введение почти полного запрета на экспорт в РФ

Политика
Bloomberg: США и другие союзники Украины рассматривают введение почти полного запрета на экспорт в РФ

США и некоторые другие государства-союзникики Украины рассматривают вариант введения полного запрета на экспорт в Россию. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Согласно информации издания, сейчас подобную меру обсуждают лидеры государств G7 в преддверии майского саммита объединения, который пройдет в Японии. Кроме того, страны «Большой семерки» планируют привлечь Евросоюз к реализации данного запрета.

Ранее главы МИД G7 призвали Китай к «ответственным действиям» как члена международного сообщества. Представитель Японии отметил, что необходимо поддерживать контакт с КНР в решении глобальных задач и в областях имеющих взаимный интерес.
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