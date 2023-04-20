Победителя «Битвы экстрасенсов» Олега Шепса обвиняют в мошенничестве

Полиция проверит победителя «Битвы экстрасенсов» Олега Шепса на мошенничество с помощью магии и спиритизма, cообщает Telegram-канал SHOT.
По данным канала, некая 19-летняя Ксюша из Саратова нашла аккаунт «медиума, который взаимодействует с энергией страха». В описании она обнаружила ссылку на Telegram с именем «Олег Шепс» и написала с просьбой встретиться и помочь ей. Ее убедил тот факт, что с именем была синяя галочка, которая подтверждает подлинность страницы, и слово «official». Экстрасенс согласился помочь за 35 тысяч рублей. Девушка быстро совершила перевод денег, после чего «мошенник» пропал, не отвечая на сообщения.
Олег Шепс – победитель 21-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» и младший брат другого известного медиума Александра Шепса. На данный момент полиция проводит проверку по делу о мошенничестве.
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