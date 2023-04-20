Победителя «Битвы экстрасенсов» Олега Шепса обвиняют в мошенничестве

По данным канала, некая 19-летняя Ксюша из Саратова нашла аккаунт «медиума, который взаимодействует с энергией страха». В описании она обнаружила ссылку на Telegram с именем «Олег Шепс» и написала с просьбой встретиться и помочь ей. Ее убедил тот факт, что с именем была синяя галочка, которая подтверждает подлинность страницы, и слово «official». Экстрасенс согласился помочь за 35 тысяч рублей. Девушка быстро совершила перевод денег, после чего «мошенник» пропал, не отвечая на сообщения.