Финансовые аналитики: «Главное беспокойство сейчас вызывает дефицит бюджета»

Однако, по словам Багманова, можно сделать поправку и упор на то, что в начале месяца и квартала, как правило, идут огромные авансовые расходы, а основной приток доходов будет лишь ближе к его концу. Поэтому, по мнению аналитика, судить об этом можно будет только по итогам второго квартала. Вместе с тем эксперт отмечает, что определенные риски все же есть.