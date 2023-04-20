Финансовые аналитики: «Главное беспокойство сейчас вызывает дефицит бюджета»

Аналитики ФБА «Экономика сегодня» оценили дефицит федерального бюджета более, чем в 3 трлн рублей.
По словам финансового аналитика Александра Багманова, курс доллара к рублю на 20 апреля варьируется от 80 до 81, и останется практически неизменным до начала следующей недели. Несмотря на снижение и довольно стабильную ослабленную позицию рубля в этом месяце, по словам финансового эксперта, «главное беспокойство участников рынка сейчас вызывает дефицит бюджета».
«Те цифры, которые были опубликованы буквально несколько дней назад, говорят о том, что ориентировочно на 10 апреля дефицит бюджета уже превысил 3 триллиона рублей, хотя, в общем-то, примерно такой бюджет заложен на весь год», — отмечает аналитик.
Однако, по словам Багманова, можно сделать поправку и упор на то, что в начале месяца и квартала, как правило, идут огромные авансовые расходы, а основной приток доходов будет лишь ближе к его концу. Поэтому, по мнению аналитика, судить об этом можно будет только по итогам второго квартала. Вместе с тем эксперт отмечает, что определенные риски все же есть.
«Тем не менее это, все-таки, проинфляционные риски, и это может, конечно, негативно сказаться на рубле», — отмечает эксперт.
По словам источника, теперь фокус внимания будет смещаться на заседание банка России 28 апреля. Ожидается, что банк оставит ставку без изменений, однако, будет важна риторика. Аналитики отмечают эту важность особенно, в частности в связи с бюджетными расходами и ослабшим за последние недели курсом рубля.
Что касается позиции рубля, на данный момент все еще остается актуальным диапазон от 80 до 85. К концу месяца эксперты ждут укрепления рубля к отметке 80. Для более точных дальнейших прогнозов к этому времени сообщество ждет комментариев Центрального банка относительно инфляции и расходов федерального бюджета.
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