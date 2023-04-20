Тела убитого петербургского фотографа и его расчленного сожителя были обнаружены в Брайтоне

Тела фотографа Павла из Петербурга и его сожителя нашли на вещевом складе в американском городе Брайтон. Тело последнего расчленили.
На момент инцидента петербуржец уже несколько лет проживал в США. Там он занимался съемками и проживал в квартире с 37-летник Кириллом в городе Медфорд, cообщает Mash на Мойке.
Несмотря на место жительства, тела обоих нашли на складе в Брайтоне. Фотограф получил множественные ножевые ранения. Его сожитель был расчленен. Как полагает прокурор, ответственность за содеянное лежит на подозреваемом Леониде Волковом. Предполагается, что он дружил с убитыми. По версии следствия, Кирилл был его поручителем по аренде жилья. Не исключено, что причиной конфликта стал отказ мужчины выполнять свои обязательства.
Ранее в Москве был обнаружен труп женщины. Ее тело было расчленено, руки потерпевшей найти не удалось до сих пор.