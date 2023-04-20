Тела убитого петербургского фотографа и его расчленного сожителя были обнаружены в Брайтоне

Несмотря на место жительства, тела обоих нашли на складе в Брайтоне. Фотограф получил множественные ножевые ранения. Его сожитель был расчленен. Как полагает прокурор, ответственность за содеянное лежит на подозреваемом Леониде Волковом. Предполагается, что он дружил с убитыми. По версии следствия, Кирилл был его поручителем по аренде жилья. Не исключено, что причиной конфликта стал отказ мужчины выполнять свои обязательства.