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Власти Мали провели гуманитарную акцию для родственников погибших военнослужащих

Весь мир
Власти Мали провели гуманитарную акцию для родственников погибших военнослужащих

Бамако, 20 апреля. Министерство энергетики и водных ресурсов Мали совместно с компанией «Траоре и братья» передали гуманитарную помощь родственникам погибших бойцов Вооруженных сил республики (FAMa).

Пожертвование состояло из 20 тонн сахара, такого же количества риса и десяти тонн проса. Его цель — дать возможность семьям военнослужащих достойно провести Рамадан.

Чиновники поблагодарили всех партнеров акции за поддержку и жест доброй воли к родственникам бойцов, которые погибли в борьбе с угрозой безопасности республики. Представитель компании «Траоре и братья» подчеркнул, что в дальнейшем организация и впредь будет участвовать в финансировании подобных мероприятий.

Ранее Союз бывших сослуживцев армии Мали (AEPM) передал семьям бойцов FAMa, которые пали в бою, символическую сумму и гуманитарную помощь с продуктами питания. Церемония вручения пожертвований была приурочена к Рамадану, а возглавил ее начальник штаба ВВС республики полковник Мохамед Секу Силла.
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