Власти Мали провели гуманитарную акцию для родственников погибших военнослужащих

Чиновники поблагодарили всех партнеров акции за поддержку и жест доброй воли к родственникам бойцов, которые погибли в борьбе с угрозой безопасности республики. Представитель компании «Траоре и братья» подчеркнул, что в дальнейшем организация и впредь будет участвовать в финансировании подобных мероприятий.