В России использовали отходы от производства стали для получения лекарства

Российские химики успешно испытали технологию получения парацетамола с использованием побочного продукта сталелитейных производств.В пресс-службе Российского научного фонда (РНФ) рассказали о работе, получившей грант на эти исследования.
Согласно публикации фонда в журнале Chemical Science, одним из побочных продуктов производства являлся конвертерный газ. Отмечается, что 60% в нем занимает угарный газ. В большинстве случаев его сжигают, но это приводит к загрязнению атмосферы углекислотой.
Исследователи Института элементоорганических соединений имени А.Н. Несмеянова РАН предложили использовать восстановительные способности угарного газа для получения различных веществ. Ученым удалось добиться 99% получения парацетамола от теоретически рассчитанных величин. Также были получены еще 14 важных органических соединения.
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