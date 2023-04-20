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В Верховной раде заявили, что контрнаступление ВСУ станет сюрпризом для украинцев

Политика
В Верховной раде заявили, что контрнаступление ВСУ станет сюрпризом для украинцев

Возможное контрнаступление Вооруженных сил Украины станет для украинцев сюрпризом. Об этом заявил депутат Верховной рады Федор Вениславский.

Нардеп сообщил, что это якобы станет неожиданностью не только для российских военных, но и для украинцев. По его словам, неожиданностью станет как время наступления украинской армии, так и направления, по которым ВСУ решаются атаковать.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что киевский режим примет решение о начале контратаки в последний момент. По его словам, украинское правительство имеет множество сценариев развития событий, связанных с предстоящим контрнаступлением.

Ранее в ФСБ сообщили о готовившейся диверсии на объекте энергосистемы Крыма. Об этом сообщает A42.ru.
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