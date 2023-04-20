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ФНПР поддержала идею вернуть в школьное образование систему учебно-производственных комбинатов

Общество
ФНПР поддержала идею вернуть в школьное образование систему учебно-производственных комбинатов

Зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков оценил инициативу депутата Госдумы Светланы Разворотневой по возвращению учебно-производственных комбинатов (УПК) в школах.

Реагируя на предложение Разворотневой, Шершуков напомнил, что в советское время УПК позволяли многим школьникам приобрести навыки токаря, слесаря, секретаря-машинистки, швеи. Сейчас подобные рабочие профессии в России ценятся особенно, так как наблюдается дефицит таких специалистов, сообщает Центральная профсоюзная газета «Солидарность».

Как отметил Шершуков, даже если молодой человек и не выберет для себя такую производственную специальность, все равно подобные навыки ему очень пригодятся во взрослой жизни.
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