ФНПР поддержала идею вернуть в школьное образование систему учебно-производственных комбинатов

Зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков оценил инициативу депутата Госдумы Светланы Разворотневой по возвращению учебно-производственных комбинатов (УПК) в школах.
Реагируя на предложение Разворотневой, Шершуков напомнил, что в советское время УПК позволяли многим школьникам приобрести навыки токаря, слесаря, секретаря-машинистки, швеи. Сейчас подобные рабочие профессии в России ценятся особенно, так как наблюдается дефицит таких специалистов, сообщает Центральная профсоюзная газета «Солидарность».
Как отметил Шершуков, даже если молодой человек и не выберет для себя такую производственную специальность, все равно подобные навыки ему очень пригодятся во взрослой жизни.