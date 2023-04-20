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Президент РФ Владимир Путин поздравил хоккеиста Вячеслава Фетисова с 65-летним юбилеем

Общество
Президент РФ Владимир Путин поздравил хоккеиста Вячеслава Фетисова с 65-летним юбилеем

Российский президент Владимир Путин поздравил с 65-летним юбилеем легендарного хоккеиста, двукратного олимпийского чемпиона, семикратного чемпиона мира Вячеслава Фетисова. Текст телеграммы появился на официальном сайте Кремля.

Глава государства отметил, что Фетисов внес огромный вклад в историю отечественного и мирового хоккея. Путин также пожелал хоккеисту успехов и всего наилучшего.

«Преданные болельщики и сегодня помнят блистательные победы, которые вы с товарищами по сборной одерживали на самых престижных международных турнирах, Олимпийских играх», — говорится в поздравительной телеграмме.

Напомним, что Вячеслав Фетисов начал свою карьеру в московском клубе ЦСКА. На протяжении нескольких лет хоккеист играл в НХЛ.
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