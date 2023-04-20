Президент РФ Владимир Путин поздравил хоккеиста Вячеслава Фетисова с 65-летним юбилеем

Российский президент Владимир Путин поздравил с 65-летним юбилеем легендарного хоккеиста, двукратного олимпийского чемпиона, семикратного чемпиона мира Вячеслава Фетисова. Текст телеграммы появился на официальном сайте Кремля.
Глава государства отметил, что Фетисов внес огромный вклад в историю отечественного и мирового хоккея. Путин также пожелал хоккеисту успехов и всего наилучшего.
«Преданные болельщики и сегодня помнят блистательные победы, которые вы с товарищами по сборной одерживали на самых престижных международных турнирах, Олимпийских играх», — говорится в поздравительной телеграмме.
Напомним, что Вячеслав Фетисов начал свою карьеру в московском клубе ЦСКА. На протяжении нескольких лет хоккеист играл в НХЛ.