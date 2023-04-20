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Обгоревшее тело 75-летнего мужчины нашел прохожий в лесополосе в Новой Москве

Происшествия
Обгоревшее тело 75-летнего мужчины нашел прохожий в лесополосе в Новой Москве

Прохожий обратился в правоохранительные органы после того, как нашел обгоревший труп в Новой Москве. Об этом сообщила столичная прокуратура.

Прохожий нашел тело в поселке Курилово поселения Щаповское. Известно, что погибшим оказался мужчина в возрасте 75 лет.

После проведения судебно-медицинской экспертизы будет установлена точная причина смерти. Следственный комитет проводит проверку по факту случившегося.

Отмечается, что прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов взяла под контроль установление обстоятельств и проверку случившегося следователями.

Ранее обгоревший труп женщины нашли в лифте московской многоэтажки.
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