Госдума предлагает вернуть учебно-производственные комбинаты в школы России

В Госдуме будут рассматривать систему учебно-производственных комбинатов (УПК), которая появилась в школах СССР еще в 1974 году. Она поможет школьникам, а также выпускникам, которые еще не нашли работу, освоить навыки рабочих специальностей. На базе колледжей уже проходят подобные учения.