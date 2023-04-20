Госдума предлагает вернуть учебно-производственные комбинаты в школы России

За ближайшие пять лет Россия поставила цель подготовить квалифицированные кадры рабочих профессий. Однако такое изменение требует внедрения новых подходов, один из которых удалось найти. Об этом сообщает «Парламентская газета».
В Госдуме будут рассматривать систему учебно-производственных комбинатов (УПК), которая появилась в школах СССР еще в 1974 году. Она поможет школьникам, а также выпускникам, которые еще не нашли работу, освоить навыки рабочих специальностей. На базе колледжей уже проходят подобные учения.
«Надо учить будущих слесарей, электриков, водопроводчиков начиная со школы, полагает депутат. Площадкой для освоения рабочих профессий должны вновь стать учебно-производственные комбинаты, которые были при советских школах», — рассказывает депутат Светлана Разворотнева.
Ранее сотрудники ФСИН предложили решить проблему увеличения занятости в России с помощью заключенных.