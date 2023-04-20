Израиль и Германия приступили к обсуждению контракта на закупку системы ПРО Arrow 3

Берлин и Тель-Авив приступили к обсуждению проекта соглашения, в рамках которого немецкая армия может получить израильскую систему противоракетной обороны Arrow 3. Соответствующую информацию предоставила пресс-служба министерства обороны еврейского государства.
Как стало известно, переговоры о поставках вооружений начались на текущей неделе. При этом в настоящее время стороны находятся на этапе разработки детального контракта по данному вопросу.
«Министерства обороны Израиля и Германии и компания Israel Aerospace Industries начали обсуждение проекта соглашения о закупке системы Arrow 3», — указали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в скором времени Украина получит очередную партию танков Leopard 2 в количестве 14 штук. В зону конфликта боевую технику отправят Дания совместно с Нидерландами.