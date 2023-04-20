Европарламент принял резолюцию с требованием освободить публициста Кара-Мурзу

Европарламент принял резолюцию с призывом освободить публициста Владимира Кара-Мурзу✱ (признан в России иноагентом), который ранее был приговорен к 25 годам колонии строгого режима. Об этом говорится в заявлении на сайте ЕП.
Европейские депутаты заявили, что осуждают данное решение суда и требуют его пересмотреть. Кроме того, они также требуют освободить и других людей, которых, по их мнению, незаконно осудили.
«Европейские депутаты осуждают это решение и требуют немедленного освобождения Владимира Кара-Мурзы», — отмечается в сообщении.
Данную резолюцию поддержали 508 представителей Европарламента, Против проголосовали 14 человек. Отмечается, что резолюции ЕП носят рекомендательный характер и юридической силы не имеют.
Гособвинение требует для публициста Кара-Мурзы 25 лет тюрьмы за государственную измену. Кроме того, его обвиняют в распространение фейков про ВС РФ и другие преступления.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами