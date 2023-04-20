Сотрудники приюта для животных перевели псковских медвежат-сирот в лесной вольер

Как отмечается, перевод зверей в лесные вольеры совпадает со временем, когда медведицы выводят своих детенышей из берлог, пишет «Псковское агентство информации». Незадолго до переезда с медвежатами провели ряд подготовительных процедур. Под наблюдением ветеринаров их взвесили, осмотрели и обработали ссадины, возникшие в процессе игр, отметили в организации.