Сотрудники приюта для животных перевели псковских медвежат-сирот в лесной вольер

Псковских медвежат, которых поместили в Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области, перевели в лесные вольеры. Об этом уведомили в благотворительной организации.
Как отмечается, перевод зверей в лесные вольеры совпадает со временем, когда медведицы выводят своих детенышей из берлог, пишет «Псковское агентство информации». Незадолго до переезда с медвежатами провели ряд подготовительных процедур. Под наблюдением ветеринаров их взвесили, осмотрели и обработали ссадины, возникшие в процессе игр, отметили в организации.
Теперь начался один из самых значительных моментов в жизни животных – первый выход в лесное пространство, где они будут знакомиться с новой для себя окружающей средой, пробовать новую пищу, учиться жить в естественных условиях, поделились специалисты центра.