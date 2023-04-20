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Сотрудники приюта для животных перевели псковских медвежат-сирот в лесной вольер

Общество
Сотрудники приюта для животных перевели псковских медвежат-сирот в лесной вольер

Псковских медвежат, которых поместили в Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области, перевели в лесные вольеры. Об этом уведомили в благотворительной организации.

Как отмечается, перевод зверей в лесные вольеры совпадает со временем, когда медведицы выводят своих детенышей из берлог, пишет «Псковское агентство информации». Незадолго до переезда с медвежатами провели ряд подготовительных процедур. Под наблюдением ветеринаров их взвесили, осмотрели и обработали ссадины, возникшие в процессе игр, отметили в организации.

Теперь начался один из самых значительных моментов в жизни животных – первый выход в лесное пространство, где они будут знакомиться с новой для себя окружающей средой, пробовать новую пищу, учиться жить в естественных условиях, поделились специалисты центра.
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