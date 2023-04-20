Йенс Столтенберг объявил о намерении НАТО помогать Киеву в долгосрочной перспективе

Североатлантический альянс планирует оказывать поддержку Киеву в долгосрочной перспективе, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Он также раскрыл потенциальную цель Альянса. По словам Столтенберга, ВСУ намерены подготовить к полной оперативной совместимости с силами НАТО. Генсек также признался, что обсуждал в Киеве «программу многолетней поддержки», которая рассчитана на отход Украины «от советских военных доктрин» и вооружения.
Йенс Столтенберг прибыл в Киев с неофициальным визитом и встретился с Владимиром Зеленским. Депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик в беседе с корреспондентом ФАН объяснил, с чем могут быть связаны действия генсека Североатлантического альянса.