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В городе Севастополь не будет проводиться парад в честь 9 Мая

Общество
В городе Севастополь не будет проводиться парад в честь 9 Мая

Губернатор города Севастополь Михаил Развожаев принял решение не проводить военный парад в честь девятого мая. Об этом он сообщил на своем официальном Telegram-канале.

Развожаев заявил об отмене военного парада в Севастополе по соображениям безопасности. Это решение принято вместе с главой Крыма Сергеем Аксеновым.

Прежде в Севастополе отменили шествия «Бессмертного полка» и первомайскую демонстрацию по той же причине. Решения принимались с учетом консультаций с Минобороны Российской Федерации.

Ранее Развожаев сообщил о возобновлении работы морского пассажирского транспорта. Рейд был перекрыт для проведения профилактических работ по противоподводно-диверсионной обороне.
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