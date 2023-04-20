В городе Севастополь не будет проводиться парад в честь 9 Мая

Губернатор города Севастополь Михаил Развожаев принял решение не проводить военный парад в честь девятого мая. Об этом он сообщил на своем официальном Telegram-канале.
Развожаев заявил об отмене военного парада в Севастополе по соображениям безопасности. Это решение принято вместе с главой Крыма Сергеем Аксеновым.
Прежде в Севастополе отменили шествия «Бессмертного полка» и первомайскую демонстрацию по той же причине. Решения принимались с учетом консультаций с Минобороны Российской Федерации.
Ранее Развожаев сообщил о возобновлении работы морского пассажирского транспорта. Рейд был перекрыт для проведения профилактических работ по противоподводно-диверсионной обороне.