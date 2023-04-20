Власти Калужской области предложили ужесточить требования для получения гражданства РФ

Второе предложение: сделать более строгими условия для получения гражданства РФ в упрощенном порядке. Таким образом родные нового гражданина России смогут получить гражданство по упрощенной схеме после того, как он сам проживет в стране не менее пяти лет. За это время он сможет полностью адаптироваться и интегрироваться в обществе. Известно, что обе инициативы Шапша предложил Законодательному собранию, депутаты его поддержали.