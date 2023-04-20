Власти Калужской области предложили ужесточить требования для получения гражданства РФ

Губернатор Калужской области Владислав Шапша предложил ужесточить требования к регистрации иностранцев в РФ. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Первая инициатива главы региона — блокировка регистрации мигрантов по месту жительства, если в квартире на одного человека квадратных метров меньше, чем положено по закону. Такой способ поможет бороться с так называемыми «резиновыми квартирами». По словам политического деятеля, после принятия закона прописать десятки мигрантов в одну квартиру будет невозможно.
Второе предложение: сделать более строгими условия для получения гражданства РФ в упрощенном порядке. Таким образом родные нового гражданина России смогут получить гражданство по упрощенной схеме после того, как он сам проживет в стране не менее пяти лет. За это время он сможет полностью адаптироваться и интегрироваться в обществе. Известно, что обе инициативы Шапша предложил Законодательному собранию, депутаты его поддержали.
Ранее в Италии был объявлен режим ЧС из-за роста числа мигрантов. Чрезвычайное положение объявлено на полгода по всей национальной территории.