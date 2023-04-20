Военный аналитик Виктор Литовкин: танк Т-54 можно использовать и как орудие, и как ДОТ

Видео с танковым эшелоном буквально взорвало соцсети, и мнения комментаторов сильно разделились. Одни уверяли, что после модернизации танк Т-54 сможет оказывать «эффективное сопротивление технике ВСУ, и даже боевым единицам стран НАТО». Другие сильно сомневались, что «старички» могут быть выставлены против более современных танков украинской армии. При этом комментаторы сошлись на том, что речь идет о сильно устаревших машинах, которые имеют неэффективное вооружение и не способны пробить даже броню Т-72, не говоря уже о современных танках НАТО.