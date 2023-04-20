Военный аналитик Виктор Литовкин: танк Т-54 можно использовать и как орудие, и как ДОТ

На днях в военных телеграм-каналах «засветился» воинский эшелон с танками Т-54/55 советского производства, снятыми с хранения. Военный аналитик Виктор Литовкин в беседе с корреспондентом ФАН заявил, что сегодня российские военные вполне могут использовать их как один из элементов обороны.
Видео с советскими танками, стоящими на железнодорожных платформах, сопровождалось такими комментариями:
«Эшелон со снятыми с хранения советскими средними танками Т-54/55 производства середины 1950-х годов, где-то на просторах России. Ранее была замечена расконсервация бронетранспортеров БТР-50П аналогичных годов выпуска. Сложно представить такие машины на современном поле боя, насыщенном противотанковыми средствами и артиллерией».
Видео с танковым эшелоном буквально взорвало соцсети, и мнения комментаторов сильно разделились. Одни уверяли, что после модернизации танк Т-54 сможет оказывать «эффективное сопротивление технике ВСУ, и даже боевым единицам стран НАТО». Другие сильно сомневались, что «старички» могут быть выставлены против более современных танков украинской армии. При этом комментаторы сошлись на том, что речь идет о сильно устаревших машинах, которые имеют неэффективное вооружение и не способны пробить даже броню Т-72, не говоря уже о современных танках НАТО.
Военный аналитик Виктор Литовкин считает, наши военные вполне могут использовать устаревшие танки как один из элементов эшелонированной обороны.
«С моей точки зрения, устаревшие советские танки Т-54 могут оказаться вполне пригодны для российской армии в ходе военной спецоперации на Украине. Думаю, наше командование вполне может поставить эти танки на оборону тех или иных участков фронта. Допустим, просто закопать в землю — и все. Мне кажется, в самом факте использования тих танков ничего страшного нет. Их можно использовать и как артиллерийские орудия не слишком дальнего боя, и как ДОТы — долговременные огневые точки. При хорошей маскировке, поразить их для противника будет очень нелегко», сообщил аналитик.
По мнению Литовкина, «призыв» старых добрых Т-54 на украинский фронт ни в коем случае не означает, что в российской армии ощущается дефицит бронетехники.
«С точки зрения военной экономики, такой шаг вполне прагматичен. Думаю, Минобороны РФ идет на это, чтобы эти машины не стояли на складах и не ржавели, а приносили бы реальную пользу. В конце концов, их тоже нужно утилизировать, а это довольно дорогой процесс. На украинских фронтах же эти танки будут «утилизированы» абсолютно бесплатно, это просто разумное использование военного старья», — указал Литовкин.
Эксперт считает, что украинцы в соцсетях напрасно злословят по поводу танков советских времен, едущих на фронт.
«Стоит напомнить, что западные «союзники» поставили им на полном серьезе немецкие танки Leopard 1 — это фактический аналог нашего Т-55. И по техническим, и по военным возможностям. Поэтому они могут злословить сколько угодно, но по факту они получают с Запада крайне устаревшую технику, и буквально молятся на нее, приписывая ей какие-то несуществующие возможности. И пытаются использовать ее как реальную ударную силу в боях. А у российской армии с современными танками все в порядке, наша военная промышленность работает на полную мощность. А старые Т-54 — это просто один из элементов нашей обороны, не более того», — заключил военный аналитик.
Напомним, Т-54 — советский средний танк. Он был принят на вооружение Советской Армии в 1946-м году, серийно выпускался с 1947 года, постоянно модернизируясь. С 1958 года выпускалась его модификация под названием Т-55, приспособленная к боевым действиям в условиях применения ядерного оружия. В 1961—1967 годах он был сменен в военном производстве СССР танком Т-62, созданным на его базе. Однако выпуск отдельных экземпляров Т-55 продолжался вплоть до 1979 года.