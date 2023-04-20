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Задержанные в Судане египетские солдаты вернулись на родину

Весь мир
Задержанные в Судане египетские солдаты вернулись на родину

Каир, 20 апреля. Египетские военнослужащие, захваченные Силами быстрого реагирования (СБР) на территории аэродрома города Мероэ в Судане, вернулись на родину. Об этом сообщают арабские СМИ.

Бойцы североафриканского государства находились в стране в рамках проведения совместных тренировок и были задержаны СБР в первые дни вооруженного конфликта. Операция по возвращении египтян на родину проводилась под личным контролем президента Абдель Фаттаха ас-Сиси.

Командующий СБР Мухаммед Хамдан Дагло уведомил власти Египта о немедленном возвращении их граждан на родину.

«Мы заверяем семьи и правительство Египта, что с солдатами, которые располагались на военной базе Мероэ, все в порядке, они получают необходимый уход и будут переданы, когда появится возможность, в соответствии с условиями, в которых находится страна», — заявил Дагло.

Ранее Египетская армия провела совместные учения со своими коллегами в Судане. Военные сборы являются частью стратегии в поддержку сохранения спокойствия в регионе.
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