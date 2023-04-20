Генсек НАТО Йенс Столтенберг: помощь Альянса Киеву составила 150 млрд евро

Помощь Североатлантического альянса украинскому правительству составила 150 млрд евро. Соответствующей информацией поделился генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Об этом политик заявил 20 апреля, в четверг, в ходе официального визита в Киев. В настоящий момент увеличивается количество поставок боевых машин, бронетехники и самолетов, добавил Столтенберг.
Прежде украинский президент Владимир Зеленский призвал генерального секретаря Альянса Столтенберга повлиять на государства военно-политического блока в вопросе поставок оружия.