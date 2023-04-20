Представители украинского ЛГБТ-батальона были обнаружены на Кременском направлении

Бойцы украинского ЛГБТ-батальона были обнаружены на Кременском направлении. Об этом заявил один из российских военных в интервью РИА Новости.
Солдат российской армии показал в качестве доказательства шеврон подразделения. На нем был изображен единорог.
«Взяли один укрепчик — смотрим, а там у одного шеврон этот. Я слышал, конечно, что у них есть такое подразделение, но думал — это вранье. Я уже год в спецоперации, но вживую такого еще не встречал», — заявил военнослужащий.
Собеседник агентства указал, что боеспособность подобного подразделения вызывает сомнения. Кроме того, солдат уверен, что изначально данный батальон сделали ради пиара.
Ранее Минобороны России сообщило, что 19 апреля самолеты ВКС смогли сбить два украинских истребителя МиГ-29. Помимо этого, они смогли ликвидировать штурмовик Су-25.