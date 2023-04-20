Диетолог Берри объяснила антистрессовые свойства рейши

Британский диетолог Кларисса Берри рассказала о способности пищевой добавки из рейши успешно снимать стресс.
Как пояснила Берри, рейши является лекарственным грибом, его издавна принято считать «королем грибов», так как он обладает целым перечнем полезных свойств, благотворно влияющих на состояние здоровья человека и способствующих долголетней активной жизни, сообщает LIVE24.
По словам Берри, рейши признается одной из лучших пищевых добавок, эффективно нейтрализующих нервное напряжение и стрессовое состояние. Все дело в том, что эта добавка стимулирует выработку мозгом нейротрансмиттеров ГАМК и серотонина, которые успокаивают и стабилизируют нервную систему человека.