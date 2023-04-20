Диетолог Берри объяснила антистрессовые свойства рейши

По словам Берри, рейши признается одной из лучших пищевых добавок, эффективно нейтрализующих нервное напряжение и стрессовое состояние. Все дело в том, что эта добавка стимулирует выработку мозгом нейротрансмиттеров ГАМК и серотонина, которые успокаивают и стабилизируют нервную систему человека.