Более 5 млрд рублей направят югорские власти на переселение граждан из аварийного жилья

Муниципальным образованиям Югры в рамках реализации госпрограммы «Развитие жилищной сферы» выделят дополнительно 5,2 млрд рублей на выполнение плановых нормативов по вводу жилья и ликвидации аварийного жилфонда.
Как пишет сетевое издание «Сургутская трибуна», все необходимые изменения уже внесли в окружной бюджет. Известно, что правительство ХМАО производит корректировку главного финансового документа. Согласно нововведениям, доходы бюджета Югры на 2023 год возрастают на 13,9 млрд рублей, издержки – на 26, 8 млрд рублей. Кроме того, увеличена поддержка участников спецоперации и их семей – на 1,7 млрд рублей.
Отмечается, что в текущем году в Сургуте из аварийного жилья хотели расселить 426 семей. Помимо этого, в 2022 году в регионе заработала программа по расселению фенольных домов. В Сургуте на эти цели расходуют 135 млн рублей за три года.