Актриса Юлия Пересильд призвала ненавистников прекратить обвинять ее «во всех смертных грехах»

Актриса Юлия Пересильд высказалась о травле Героев России в ее адрес. Артистка призвала перестать обвинять ее «во всех смертных грехах».
На фоне слухов о вручении исполнительнице главной роли фильма «Вызов» Звезды Героя РФ, она подчеркнула, что не стремится получать какие-либо звания. Пересильд просто испытывает гордость за проделанную вместе с командой работу. Ее целью было именно это, а не получение каких-либо орденов.
«Я просто счастлива, что получилось достойно выполнить свой долг, честно подготовиться за 3,5 месяца, полететь и сделать все, чтобы это кино случилось», — поделилась актриса.
Пересильд призвала космонавтов не оказывать на нее давление и не обвинять «во всех смертных грехах». Она подчеркивает, что к критикам относится с уважением и восхищением.
Ранее игру артистки раскритиковал шоумен Сергей Соседов. Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», он выступил против присвоения ей каких-либо званий.