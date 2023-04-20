Актриса Юлия Пересильд призвала ненавистников прекратить обвинять ее «во всех смертных грехах»

На фоне слухов о вручении исполнительнице главной роли фильма «Вызов» Звезды Героя РФ, она подчеркнула, что не стремится получать какие-либо звания. Пересильд просто испытывает гордость за проделанную вместе с командой работу. Ее целью было именно это, а не получение каких-либо орденов.