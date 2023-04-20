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Актриса Юлия Пересильд призвала ненавистников прекратить обвинять ее «во всех смертных грехах»

Шоу-бизнес
Актриса Юлия Пересильд призвала ненавистников прекратить обвинять ее «во всех смертных грехах»

Актриса Юлия Пересильд высказалась о травле Героев России в ее адрес. Артистка призвала перестать обвинять ее «во всех смертных грехах».

На фоне слухов о вручении исполнительнице главной роли фильма «Вызов» Звезды Героя РФ, она подчеркнула, что не стремится получать какие-либо звания. Пересильд просто испытывает гордость за проделанную вместе с командой работу. Ее целью было именно это, а не получение каких-либо орденов.

«Я просто счастлива, что получилось достойно выполнить свой долг, честно подготовиться за 3,5 месяца, полететь и сделать все, чтобы это кино случилось», — поделилась актриса.

Пересильд призвала космонавтов не оказывать на нее давление и не обвинять «во всех смертных грехах». Она подчеркивает, что к критикам относится с уважением и восхищением.

Ранее игру артистки раскритиковал шоумен Сергей Соседов. Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», он выступил против присвоения ей каких-либо званий.
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