Происходящее стало возможным благодаря ослаблению влияния США в регионе.
Курдские формирования, которые контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии, выразили готовность встретиться с представителями официального правительства. Они намерены «провести обсуждения и представить инициативы по решению разногласий».
В ходе вооруженного конфликта, происходившего на территории Сирийской Арабской Республики (САР), курдские радикалы завладели большей частью нефтегазовых месторождений страны. Под прикрытием США они до сих пор осуществляют незаконную добычу углеводородов. Контрабанда топлива является основой финансового обеспечения «Сирийских демократических сил» (СДС), незаконно удерживающих обширные регионы Заевфратья.
Дамаск воспринимает происходящее как предательство и коллаборационизм, поскольку курды, живущие в стране, плотно сотрудничают с недружественным государством и расхищают природные богатства, затягивая восстановление САР после войны.
Сегодня же, подчеркивая важность сохранения «территориальной целостности» Сирии, курдская администрация призвала к «справедливому» распределению ресурсов, включая нефтяные и газовые месторождения.
В СДС отметили, что готовы делиться углеводородами «по соглашению с сирийским правительством» по итогам «диалога и переговоров». При этом не идет речи об упразднении их власти в северо-восточных регионах САР.