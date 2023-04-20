Минобороны России сообщило о поражении штаба группировки ВСУ «Бахмут» в районе Константиновки

Министерство обороны РФ рассказало о действиях российских сил и обстановке в районе населенного пункта Константиновка.
По данным министерства, российскими силами поражен объединенный штаб группировки ВСУ «Бахмут». Информация об этом приводится в ежедневной сводке о ходе проведения специальной военной операции (СВО).
Освобождением города Бахмут (Артемовск) от ВСУ занимаются исключительно силы ЧВК «Вагнер». Российским бойцам уже удалось выбить киевских военных из населенных пунктов Берховка, Красная Гора и Парасковиевка. «Музыканты» взяли под контроль практически 90% территории Бахмута (Артемовска), вытеснив ВСУ, ранее заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.