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Минобороны России сообщило о поражении штаба группировки ВСУ «Бахмут» в районе Константиновки

Армия
Минобороны России сообщило о поражении штаба группировки ВСУ «Бахмут» в районе Константиновки

Министерство обороны РФ рассказало о действиях российских сил и обстановке в районе населенного пункта Константиновка.

По данным министерства, российскими силами поражен объединенный штаб группировки ВСУ «Бахмут». Информация об этом приводится в ежедневной сводке о ходе проведения специальной военной операции (СВО).

Освобождением города Бахмут (Артемовск) от ВСУ занимаются исключительно силы ЧВК «Вагнер». Российским бойцам уже удалось выбить киевских военных из населенных пунктов Берховка, Красная Гора и Парасковиевка. «Музыканты» взяли под контроль практически 90% территории Бахмута (Артемовска), вытеснив ВСУ, ранее заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
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