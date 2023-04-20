Отделение службы СДЭК на севере Москвы закрыли на проверку после обнаружения подозрительной статуэтки

Правоохранители проверяют московское отделение компании СДЭК, расположенное на Стартовой улице, из-за обнаружения подозрительной статуэтки в одной из коробок. Подробнее о произошедшем рассказал источник Федерального агентства новостей.
Фигурка сильно напоминает предмет, в начале апреля взорвавшийся в петербургском ресторане на Университетской набережной. В тот момент в заведении проходила встреча с военным корреспондентом Владленом Татарским, который погиб на месте.
Кроме того, аналогичные бюсты получили еще несколько российских журналистов и блогеров. В некоторых случаях потенциально опасные посылки отправлялись наугад.
В связи с этим сотрудники полиции и курьерские службы начали обращать особое внимание на грузы, которые могут содержать самодельные взрывные устройства. По словам источника агентства, до сих пор статуэтки оказывались пустыми.
Тем не менее в четверг, 20 апреля, кинологи с собаками на некоторое время закрыли филиал СДЭК в Лосиноостровском районе и осмотрели помещение. Согласно предварительным данным, никаких взрывчатых веществ найдено не было.
С большой долей вероятности, отправители пытались посеять панику среди населения. Также не исключается, что дебоширы хотели снизить эффективность работающих на территории РФ компаний.
Ранее силовики задержали жителя Запорожского области, готовящего нападение на блокпост Вооруженных сил России. В частности, мужчина занимался изготовлением самодельной бомбы.