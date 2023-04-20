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Ополченцы Донбасса получат статус ветерана боевых действий

Политика
Ополченцы Донбасса получат статус ветерана боевых действий

Ополченцам Донбасса будет присвоен статус ветерана боевых действий. Соответствующий закон приняла Государственная дума РФ.

Об этом стало известно 20 апреля, в четверг. Материал обнародован на официальном интернет-портале ГД. Законопроект касается граждан, которые по решению органов государственной власти ДНР и ЛНР начиная с 12 мая 2014 года принимали участие в вооруженных противостояниях в составе ВС. Документ вступит в силу с момента официального опубликования, указывается в материале.

Прежде стало известно, что депутат Государственной думы Виталий Милонов рассказал о возможных поправках в законопроект о Fan ID.
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