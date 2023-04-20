Ополченцы Донбасса получат статус ветерана боевых действий

Об этом стало известно 20 апреля, в четверг. Материал обнародован на официальном интернет-портале ГД. Законопроект касается граждан, которые по решению органов государственной власти ДНР и ЛНР начиная с 12 мая 2014 года принимали участие в вооруженных противостояниях в составе ВС. Документ вступит в силу с момента официального опубликования, указывается в материале.