Ополченцы Донбасса получат статус ветерана боевых действий

Ополченцам Донбасса будет присвоен статус ветерана боевых действий. Соответствующий закон приняла Государственная дума РФ.
Об этом стало известно 20 апреля, в четверг. Материал обнародован на официальном интернет-портале ГД. Законопроект касается граждан, которые по решению органов государственной власти ДНР и ЛНР начиная с 12 мая 2014 года принимали участие в вооруженных противостояниях в составе ВС. Документ вступит в силу с момента официального опубликования, указывается в материале.
Прежде стало известно, что депутат Государственной думы Виталий Милонов рассказал о возможных поправках в законопроект о Fan ID.