Власти ЦАР запустили программу очистки улиц столицы от мусора

Банги, 20 апреля. Мэрия столицы ЦАР организовала работу специальных команд, которые занялись ночной уборкой улиц города.
Инициатива разработана главой республики Фостен-Арканжем Туадера и направлена на борьбу с антисанитарией и угрозами для здоровья граждан. Проект призван восстановить имидж города и вернуть ему прежнее состояние.
Ранее президент ЦАР запустил операцию KWA TI KODRO, которая направлена на облагораживание улиц столицы и ее окрестностей. В ней приняли участие ряд правительственных чиновников, в том числе премьер-министр Феликс Молуа.
Позднее участники общественной организации «Азимут» провели субботник около монумента «Защитникам ЦАР». Мероприятие прошло в рамках еженедельной акции, а облагораживанием территории памятника занимались не только волонтеры, но и жители Банги.
В дополнение к этому центральноафриканская молодежь начала аналогичную операцию по уборке столицы — Toumba Zende. Юноши и девушки взяли пример с KWA TI KODRO и чиновников, которые в ней участвуют.