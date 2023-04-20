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Власти ЦАР запустили программу очистки улиц столицы от мусора

Весь мир
Власти ЦАР запустили программу очистки улиц столицы от мусора

Банги, 20 апреля. Мэрия столицы ЦАР организовала работу специальных команд, которые занялись ночной уборкой улиц города.

Инициатива разработана главой республики Фостен-Арканжем Туадера и направлена на борьбу с антисанитарией и угрозами для здоровья граждан. Проект призван восстановить имидж города и вернуть ему прежнее состояние.

Ранее президент ЦАР запустил операцию KWA TI KODRO, которая направлена на облагораживание улиц столицы и ее окрестностей. В ней приняли участие ряд правительственных чиновников, в том числе премьер-министр Феликс Молуа.

Позднее участники общественной организации «Азимут» провели субботник около монумента «Защитникам ЦАР». Мероприятие прошло в рамках еженедельной акции, а облагораживанием территории памятника занимались не только волонтеры, но и жители Банги.

В дополнение к этому центральноафриканская молодежь начала аналогичную операцию по уборке столицы — Toumba Zende. Юноши и девушки взяли пример с KWA TI KODRO и чиновников, которые в ней участвуют.
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