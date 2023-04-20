Президент Украины Зеленский призвал генсека Столтенберга повлиять на страны НАТО в вопросе поставок оружия

Визит генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киев – это символ начала новой главы отношений Альянса с Украиной. Такое заявление сделал Президент страны Владимир Зеленский, опубликовав у себя в Telegram-канале видео встречи.
Он подчеркнул, что рад видеть генсека организации в Киеве. Глава государства также напомнил, что это первый визит представителя НАТО за весь период специальной военной операции.
«Мы интерпретируем это как символ того, что Альянс готов начать новую главу в отношениях с Украиной», – сделал акцент Зеленский.
Он также объяснил, какие вопросы обсуждал со Столтенбергом. В первую очередь президент ожидает решения по поставкам оружия в рамках новой встречи в формате «Рамштайн». Помимо этого, лидер киевского режима призвал переговорить с представителями других стран, чтобы они охотнее соглашались поставлять новое оружие.
Примечательно, что ранее экс-министр Украины на условиях анонимности не исключил проведение нового майдана в стране. Его слова передает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Бывший политик уверен, что многие жители государства возлагают большие надежды на происходящее и потребуют исполнения основных тезисов от власти.