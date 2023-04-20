Президент Украины Зеленский призвал генсека Столтенберга повлиять на страны НАТО в вопросе поставок оружия

Он также объяснил, какие вопросы обсуждал со Столтенбергом. В первую очередь президент ожидает решения по поставкам оружия в рамках новой встречи в формате «Рамштайн». Помимо этого, лидер киевского режима призвал переговорить с представителями других стран, чтобы они охотнее соглашались поставлять новое оружие.