Президент России Путин: Необходимо знать нужды и потребности каждой семьи участников СВО

Необходимо знать нужды и потребности каждой семьи солдат, которые участвуют в спецоперации на Украине и оказывать им реальную помощь. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства отметил, что особая роль по выполнению данной задачи ложиться на плечи муниципалитетов и их сотрудников. Путин уверен, что такой подход позволит солдатам российской армии быть спокойными за своих жен, детей и родителей.
Кроме того президент России потребовал от муниципальных депутатов активно общаться с населением страны. Путин подчеркнул, что цифровизация не заменит личных контактов и встреч с населением — это является важнейшим фактором для создания доверия между гражданами и властью.