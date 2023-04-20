Десятки врачей Донецка стали донорами крови для онкобольных детей

В России сегодня отмечается День донора. Этот праздник посвящен всем, кто сдает кровь, а также врачам, обеспечивающим работу станций переливания. В Донецке к важной дате приурочили акцию: местные доктора сдали плазму для нуждающихся пациентов.
Каждый медик не понаслышке знает, что порой переливание крови — это единственный шанс спасти жизнь человеку. В среднем донор за одну процедуру сдает 450 миллилитров своей плазмы: этого достаточно, чтобы помочь трем нуждающимся пациентам.
«Мы, как врачи-реаниматологи, кому приходится эту кровь переливать, видим, что есть определенный дефицит и крови, и компонентов. Зачастую без переливания не получается. У нас достаточно широкий диапазон препаратов, но без крови, без плазмы далеко не всегда удается помочь людям», — отметил доктор республиканского онкологического центра Николай Гринько.
Донецкий республиканский онкологический центр ежегодно проводит более 10 тысяч хирургических операций, и кровь всегда в дефиците. Она нужна для спасения раненых бойцов, а также лечения беременных женщин, новорожденных и детей с онкологией. В стенах центра прошла акция донорства, в которой приняли участие порядка 45 медицинских работников.
«Эта выездная акция проходит уже в пятый раз в стенах республиканского онкологического центра. Сданная кровь будет направлена в республиканский центр крови, в дальнейшем она будет использована для лечения пациентов онкологического диспансера и других лечебных учреждений нашей республики», — объяснил заместитель главного врача по хирургической помощи республиканского онкологического центра Александр Герасименко.
Конечно, не каждая кровь может подойти: дарителю предварительно необходимо пройти медицинское обследование. Донорское движение в России последние несколько лет развивается на государственном уровне. Ради привлечения внимания к теме была создана федеральная программа: по всей стране работают службы крови, также был создан стратегический донорский запас замороженных эритроцитов и плазмы.