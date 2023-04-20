Десятки врачей Донецка стали донорами крови для онкобольных детей

Донецкий республиканский онкологический центр ежегодно проводит более 10 тысяч хирургических операций, и кровь всегда в дефиците. Она нужна для спасения раненых бойцов, а также лечения беременных женщин, новорожденных и детей с онкологией. В стенах центра прошла акция донорства, в которой приняли участие порядка 45 медицинских работников.