Флорист из Таджикистана задержан за домогательства к несовершеннолетней покупательнице

Школьницу из Москвы прямо в цветочном магазине попытался совратить 33-летний продавец из Таджикистана.Преступление произошло в ларьке возле станции метро «Улица 1905 года», сообщает «Московский комсомолец».
Как пишут авторы издания, мужчина предложил девушке помощь в выборе цветка и завел ее в подсобное помещение. Там он стал до нее домогаться, но школьнице удалось вырваться и убежать.
Мать потерпевшей сообщила о происшествии в полицию. После задержания флорист сознался в преступлении и принес извинения, отметили журналисты. В отношении арестованного возбуждено дело по 132 статье УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).
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