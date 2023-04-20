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Флорист из Таджикистана задержан за домогательства к несовершеннолетней покупательнице

Происшествия
Флорист из Таджикистана задержан за домогательства к несовершеннолетней покупательнице

Школьницу из Москвы прямо в цветочном магазине попытался совратить 33-летний продавец из Таджикистана.Преступление произошло в ларьке возле станции метро «Улица 1905 года», сообщает «Московский комсомолец».

Как пишут авторы издания, мужчина предложил девушке помощь в выборе цветка и завел ее в подсобное помещение. Там он стал до нее домогаться, но школьнице удалось вырваться и убежать.

Мать потерпевшей сообщила о происшествии в полицию. После задержания флорист сознался в преступлении и принес извинения, отметили журналисты. В отношении арестованного возбуждено дело по 132 статье УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

Ранее стало известно об аресте жителя Крыма за домогательства к собственной малолетней дочери.
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