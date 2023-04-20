Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Политолог Бредихин объяснил позицию Южной Кореи по украинскому кризису

Политика
Политолог Бредихин объяснил позицию Южной Кореи по украинскому кризису

Российский политолог и журналист Антон Бредихин прокомментировал нежелание властей Южной Кореи оказывать военную поддержку украинскому режиму.

Как напомнил Бредихин, Южная Корея, несмотря на давление со стороны США, до сих пор старается уклониться от введения антироссийских санкций и присоединения к кампании коллективного Запада по поставках вооружения Украине, сообщает «Новороссия».

По мнению Бредихина, власти Южной Кореи ведут себя подобным осторожным образом, так как опасаются симметричных шагов России в плане начала поставок современных вооружений КНДР, с которой у России в последнее время намечается активизация военно-политических контактов.
южная корея россия Украина
Военкоры ФАН