Российский политолог и журналист Антон Бредихин прокомментировал нежелание властей Южной Кореи оказывать военную поддержку украинскому режиму.
Как напомнил Бредихин, Южная Корея, несмотря на давление со стороны США, до сих пор старается уклониться от введения антироссийских санкций и присоединения к кампании коллективного Запада по поставках вооружения Украине, сообщает «Новороссия».
По мнению Бредихина, власти Южной Кореи ведут себя подобным осторожным образом, так как опасаются симметричных шагов России в плане начала поставок современных вооружений КНДР, с которой у России в последнее время намечается активизация военно-политических контактов.