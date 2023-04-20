Кинолог Владимир Голубев рассказал о последствиях удаления когтей кошам и подрезания связок собакам

Кинолог Владимир Голубев рассказал, какие последствия могут коснуться дорогих сердцу зверей, если позволить врачам удалить коту когти или подрезать связки собаке. Об этом сообщает «Петербургский дневник».
Специалист отмечает, что ни в коем случае нельзя совершать такую ошибку по отношению к животным. Дело в том, что после операции на голосовые связки у собак может начаться инфекция, кровотечение. Они будут испытывать огромную боль.
«К этому прибегают безответственные владельцы, которые не готовы тратить время на воспитание животного и коррекцию поведения и считают возможным превращать животных в плюшевые игрушки», — прокомментировал кинолог.
Кошки же будут страдать, если останутся без когтей. Такая жестокая операция сильно повлияет на здоровье зверька: поменяется осанка и походка, деформируются мышцы спины и лап.
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