Филолог Дмитрий Богач: Достоевский напомнил людям, что победить зло можно только сообща

Заведующий кафедрой цифровой дидактики Санкт-Петербургского радиотехнического колледжа филолог и литературовед Дмитрий Богач рассказал в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот» о предостережении Федора Достоевского: попустительство злу приведет к гибели человечества, а победить его можно, только объединив усилия всех людей.
В прошедшем эфире программы «Вертикали» медиагруппы «Патриот» диакон Георгий Роденков, клирик храма во имя иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» продолжил обсуждение творчества писателя Федора Достоевского и, в частности, базисных проблем человеческой цивилизации, которые писатель изложил в романе «Преступление и наказание».
Дмитрий Богач называет «Преступление и наказание» классическим полифоническим романом, в котором звучат тысячи голосов, раскрывающих разные аспекты жизни человеческого общества. Но основными темами произведения, по его мнению, являются тема зла, которое овладевает обществом, и освобождение от него путем активного участия каждого в жизни окружающих людей. Тема зла, которое входит в человека и подчиняет его, гениально раскрыта в образе главного героя романа Родиона Раскольникова.
«Позиция героя — это позиция сверхчеловека, который решил сказать свое слово, изменить тот мир, который, по его мнению, является несправедливым. Позиция автора – это позиция человека, который прямо должен разоблачить эту зловещую, человеконенавистническую теорию», — заявил Дмитрий Богач.
Противоборство двух природ, которые борются за человека — зла и добра, Достоевский анализирует в снах Родиона Раскольникова. Сном, которым разоблачает писатель человеконенавистнической идеи Раскольникова о праве сильной личности, разрешения крови по совести, является сон о забитой кляче. В этом сне, считает филолог, Достоевский связывает проникновение зла в человека с искоренением в нем нравственного начала, подавлением его и замещением какими-то идеями и теориями. Автор указывает, что человек зол не по своей природе, а потому, что он невежественен. И чтобы остановить его оскотинивание, нужно заниматься просвещением народа, объясняя ему, почему животных тоже нужно жалеть.
«Там есть такая фраза замечательная, которую я часто цитирую: научившись жалеть скотину, мужик станет жалеть и жену свою. Гуманистические идеалы обретаются только через любовь к животным, любовь к живой природе. То есть нравственный облик человечества зависит от его экологического поведения», — отметил Дмитрий Богач.
Вторым важным сном филолог считает каторжный сон Раскольникова о человечестве, которое ведет войну друг с другом. По его мнению, этот сон является романом в романе, потому что здесь звучит антиутопия Достоевского, его предостережение о том, во что превратится мир, если будет жить по законам зла. В этом сне возникает картина самого настоящего апокалипсиса, конца света. Этот конец света неминуем, если общество встанет на путь зла, на путь радикальных злодейских идей, которые исповедуют такие как Раскольников — революционеры-демократы и либералы.
«Достоевский выявил в этом романе абсолютное зло, и как это абсолютное зло может переродить человечество, изменить исторический облик человечества. И это, к сожалению, все сбылось по Достоевскому, потому что XX век — это не что иное, как каторжный сон Раскольникова, когда люди уничтожали друг друга в войнах и в революциях», — пояснил Дмитрий Богач.
Спасти человечество от апокалипсиса, по Достоевскому, может только коллективная ответственность людей за все то зло, что происходит вокруг него. Речь здесь идет не о единоличном преступлении Раскольникова, а множестве преступлений, которые открывают злу двери в человеческое общество. Достоевский показывает, как невнимание ближних приводит Раскольникова к совершению преступления. Он сожалеет, что внимание ближнего было обращено на него уже слишком поздно: если бы такой человек, как Разумихин, пришел к Раскольникову раньше, он смог бы остановить человека в его злобе, уверен писатель.
Филолог считает, что роман «Преступление и наказание» является очень современным произведением. По его мнению, роман объясняет природу злобных сил, которые, прикрываясь гуманистическими идеалами, хотят погубить Россию. Сделать они это пытаются с помощью псевдолиберальных идей, внедряемых в сознание россиян, и отправляя полчища озлобленных нацистов штурмовать рубежи нашей родины. Одолеть это зло, учит нас Достоевский, можно, только объединив усилия и помогая друг другу, отметил Дмитрий Богач.