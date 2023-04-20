Филолог Дмитрий Богач: Достоевский напомнил людям, что победить зло можно только сообща

Спасти человечество от апокалипсиса, по Достоевскому, может только коллективная ответственность людей за все то зло, что происходит вокруг него. Речь здесь идет не о единоличном преступлении Раскольникова, а множестве преступлений, которые открывают злу двери в человеческое общество. Достоевский показывает, как невнимание ближних приводит Раскольникова к совершению преступления. Он сожалеет, что внимание ближнего было обращено на него уже слишком поздно: если бы такой человек, как Разумихин, пришел к Раскольникову раньше, он смог бы остановить человека в его злобе, уверен писатель.