Президент России Путин обратился к мундепам с требованием активно общаться с людьми

Президент России Владимир Путин потребовал от муниципальных депутатов активно общаться с населением. Глава государства выступил на заседании Совета по развитию местного самоуправления.
Российский лидер подчеркнул, что цифровизация не заменит личных контактов и встреч с людьми. Общение с населением — это важнейший фактор повышения взаимопонимания и доверия между гражданами и местной властью, добавил Владимир Путин.
Президент России ранее обновил состав Совета по развитию местного самоуправления, а также его президиум. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.