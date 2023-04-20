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Президент России Путин обратился к мундепам с требованием активно общаться с людьми

Политика
Президент России Путин обратился к мундепам с требованием активно общаться с людьми

Президент России Владимир Путин потребовал от муниципальных депутатов активно общаться с населением. Глава государства выступил на заседании Совета по развитию местного самоуправления.

Российский лидер подчеркнул, что цифровизация не заменит личных контактов и встреч с людьми. Общение с населением — это важнейший фактор повышения взаимопонимания и доверия между гражданами и местной властью, добавил Владимир Путин.

Президент России ранее обновил состав Совета по развитию местного самоуправления, а также его президиум. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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