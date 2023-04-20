«Можем ли мы дальше употреблять сыр «Эмменталь»?»: Евгений Пригожин обратился к президенту Швейцарии

Бойцы ЧВК «Вагнер» в окопах массово задают вопрос, могут ли они употреблять сыр «Эмменталь» после введения санкций со стороны Швейцарии. Об этом заявил основатель «оркестра» Евгений Пригожин, который написал письмо президенту Алену Берсе.
Предприниматель срочно обратился к швейцарскому лидеру после введения ограничений в отношении ЧВК «Вагнер». Бизнесмен иронично подметил, что из-за санкций «музыканты» могут начать испытывать «серьезные трудности».
«Дело в том, что часть наших сухих пайков укомплектована сыром «Эмменталь» Новогрудского комбината. Прошу вас в кратчайшие сроки ответить, можем ли мы дальше употреблять этот сыр несмотря на санкции? И не будет ли подвергнута вторичным санкциям Республика Беларусь, как место проживания коров — источника сырья Новогрудского комбината», — сказано в обращении Пригожина.
Основатель ЧВК «Вагнер» призвал президента Швейцарии как можно скорее ответить на его вопросы, поскольку «музыканты» интересуются, могут ли они употреблять сыр "Эмменталь", чтобы не подставить братскую Белоруссию. Пригожин в шутку добавил, что в случае отказа бойцы могут перейти на краковскую колбасу.
«Но так как в настоящий момент в Кракове отсутствуют подразделения ЧВК «Вагнер», мы вынуждены будем обратиться к вам для получения кредитов в швейцарских банках для закупки вооружения у НАТО, что даст нам возможность легально использовать краковскую колбасу в дальнейшем», — заключил бизнесмен.
О введении санкций против ЧВК «Вагнер» и РИА ФАН ранее сообщил Федеральный департамент экономики Швейцарии.