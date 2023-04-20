«Можем ли мы дальше употреблять сыр «Эмменталь»?»: Евгений Пригожин обратился к президенту Швейцарии

Основатель ЧВК «Вагнер» призвал президента Швейцарии как можно скорее ответить на его вопросы, поскольку «музыканты» интересуются, могут ли они употреблять сыр "Эмменталь", чтобы не подставить братскую Белоруссию. Пригожин в шутку добавил, что в случае отказа бойцы могут перейти на краковскую колбасу.